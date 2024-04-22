На севере Петербурга по горячим следам поймали молодую карманницу

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 20 апреля 2024 года около 19 часов 00 минут возле дома 19 по проспекту Науки сотрудники Управления уголовного розыска Главка по горячим следам задержали 20-летнюю неработающую жительницу поселка Пельгора Тосненского района Ленобласти.

Задержанную, которая была ранее неоднократно судима, подозревают в том, что она возле дома 19 по проспекту Науки совершила кражу кошелька из кармана рюкзака 78-летней пенсионерки.

В кошельке находилось около 44 000 рублей.

Похищенное изъяли.

При этом о краже пожилая женщина узнала только от полиции, когда ее догнал оперативник, а подозреваемую уже задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается причастность задержанной к иным преступным эпизодам.