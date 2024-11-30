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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Петергофа

Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Петергофа

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Петродворцового района с поличным задержали "дропа",  причастного к обману пенсионерки с улицы Братьев Горкушенко

Вчера утром, 29 ноября 2024 года около 09 часов 00 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение о том, что 75-летняя жительница дома на улице Братьев Горкушенко в городе Петергофе, в очередной раз собирается передать мошенникам деньги.
Полицейские установили, что пенсионерке в период с 18 по 26 ноября звонили неизвестные и сообщали о том, что ее денежными средствами пытаются завладеть мошенники и для обеспечения их сохранности деньги нужно разместить на  «безопасном  счете», для чего к ней будет направлен курьер. 
Поверив телефонным аферистам, 21 и 26 ноября пожилая женщина в сквере возле станции метро «Московская» передала курьеру в общей сложности 2 997 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).                                                                                 29 ноября 2024 года около 11 часов 50 минут в сквере города Петергоф, при передаче денежных средств сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Новосибирской области.
Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район, мошенничество, пенсионеры
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