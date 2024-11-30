Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Петергофа

Вчера утром, 29 ноября 2024 года около 09 часов 00 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение о том, что 75-летняя жительница дома на улице Братьев Горкушенко в городе Петергофе, в очередной раз собирается передать мошенникам деньги.

Полицейские установили, что пенсионерке в период с 18 по 26 ноября звонили неизвестные и сообщали о том, что ее денежными средствами пытаются завладеть мошенники и для обеспечения их сохранности деньги нужно разместить на «безопасном счете», для чего к ней будет направлен курьер.

Поверив телефонным аферистам, 21 и 26 ноября пожилая женщина в сквере возле станции метро «Московская» передала курьеру в общей сложности 2 997 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). 29 ноября 2024 года около 11 часов 50 минут в сквере города Петергоф, при передаче денежных средств сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Новосибирской области.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.