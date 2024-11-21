В Петербурге с поличным поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Пулковского шоссе

Накануне вечером, 20 ноября 2024 года около 16 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что в доме 15 по Пулковскому шоссе в отношении пенсионерки производятся мошеннические действия.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали неработающего 19-летнего молодого человека, которому 70-летняя женщина передавала денежные средства в сумме 470 тысяч рублей.

Вечером того же дня пенсионерка написала заявление о том, что ей звонили неизвестные, и сообщили что была совершена попытка завладения ее денежными средствами, и для обеспечения их сохранности деньги необходимо снять со счета и передать на хранение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.