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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в краже из Храма в Выборгском районе

В Петербурге задержали подозреваемого в краже из Храма в Выборгском районе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в хищении из Храма в Выборгском районе Петербурга

Накануне ранним утром, 27 декабря 2023 года около 04 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что из Храма, расположенного в доме 2 по Карьерной улице поселка Парголово, похищен ящик для пожертвований.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Сумма ущерба устанавливается.
По полученным приметам на похитителя были составлены ориентировки и разосланы всем нарядам полиции Петербурга и Ленобласти.
27 декабря 2023 года около 23 часов 45 минут возле дома 16 по проспекту Народного Ополчения в ходе патрулирования территории полицейские Кировского района Петербурга задержали подозреваемого.
Им оказался 31-летний неработающий житель Приморского района, проживающий в часе езды от места расположения Храма.
Задержанного доставили в отдел полиции.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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