В Петербурге задержали подозреваемого в краже из Храма в Выборгском районе

Накануне ранним утром, 27 декабря 2023 года около 04 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что из Храма, расположенного в доме 2 по Карьерной улице поселка Парголово, похищен ящик для пожертвований.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Сумма ущерба устанавливается.

По полученным приметам на похитителя были составлены ориентировки и разосланы всем нарядам полиции Петербурга и Ленобласти.

27 декабря 2023 года около 23 часов 45 минут возле дома 16 по проспекту Народного Ополчения в ходе патрулирования территории полицейские Кировского района Петербурга задержали подозреваемого.

Им оказался 31-летний неработающий житель Приморского района, проживающий в часе езды от места расположения Храма.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.