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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе домушник похитил из квартиры собаку породы чихуахуа

В Красносельском районе домушник похитил из квартиры собаку породы чихуахуа

0
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Опубликовал: Anton78
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Полиция Красносельского района ищет вора, похитившего из квартиры... собаку породы чихуахуа  

Накануне вечером, 8 июля 2024 года около 18 часов 40 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 41-летняя  жительница  дома  12 по  Гвардейской улице. Женщина рассказала стражам порядка о том, что неизвестный  через окно проникнув  в ее  квартиру, расположенную на 1 этаже,  похитил оттуда 50 тысяч рублей, мобильный телефон «Редми Нот 9»,  ноутбук собаку породы чихуахуа.

Общая сумма ущерба составила 93 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ (кража).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район кража
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