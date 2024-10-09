На рынке в центре Петербурга мигранта ранили ножом за то, что без разрешения взял покататься автомобиль

Накануне вечером, 8 октября 2024 года около 16 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что на территории рынка «Апраксин двор» около корпуса 50 мужчину ударили ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 32-летнего жителя Северокавказского региона с ножевым ранением в бедро, которого госпитализировали.

Полицейские установили, что он без разрешения взял покататься автомобиль своего оппонента «Фольксваген Поло», за что и получил ножевое ранение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ.

Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника.