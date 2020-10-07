В Ленобласти из храма похитили пожертвования прихожан

Вчера утром к полицейским обратился настоятель церкви иерей Михаил Гирзекорн. Священник сообщил, что обокрали храм Всех Карельских святых Выборгской епархии в поселке Гаврилово, Выборгского района Ленинградской области. По словам священника, в период с шести вечера 5 октября до девяти утра 6-го неизвестный злоумышленник, повредив окно, проник в храм и похитил деньги из ящика для пожертвований. Сумма ущерба пока неизвестна.

Помещение церкви охранной сигнализацией и видеонаблюдением не оборудовано, физическая охрана отсутствует.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.