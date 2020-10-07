Вчера утром к полицейским обратился настоятель церкви иерей Михаил Гирзекорн. Священник сообщил, что обокрали храм Всех Карельских святых Выборгской епархии в поселке Гаврилово, Выборгского района Ленинградской области. По словам священника, в период с шести вечера 5 октября до девяти утра 6-го неизвестный злоумышленник, повредив окно, проник в храм и похитил деньги из ящика для пожертвований. Сумма ущерба пока неизвестна.
Помещение церкви охранной сигнализацией и видеонаблюдением не оборудовано, физическая охрана отсутствует.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ленобласти из храма похитили пожертвования прихожан
0
22
Опубликовал: Fedorov
Фото:
ВКонтакте
В Ленобласти обокрали церковь. Из храма Всех Карельских святых Выборгской епархии унесли пожертвования прихожан.
Вчера утром к полицейским обратился настоятель церкви иерей Михаил Гирзекорн. Священник сообщил, что обокрали храм Всех Карельских святых Выборгской епархии в поселке Гаврилово, Выборгского района Ленинградской области. По словам священника, в период с шести вечера 5 октября до девяти утра 6-го неизвестный злоумышленник, повредив окно, проник в храм и похитил деньги из ящика для пожертвований. Сумма ущерба пока неизвестна.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"