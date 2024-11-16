Накануне, 15 ноября 2024 года на 47-ом километре дороги «Комсомольское – Приозерск», в Выборгском районе Ленобласти 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие и опрокидыванием.
В результате дорожного происшествия 42-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир
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Опубликовал: Anton78
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Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП с погибшим на трассе "Комсомольское - Приозерск"
Накануне, 15 ноября 2024 года на 47-ом километре дороги «Комсомольское – Приозерск», в Выборгском районе Ленобласти 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие и опрокидыванием.
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