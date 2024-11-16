На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир

Накануне, 15 ноября 2024 года на 47-ом километре дороги «Комсомольское – Приозерск», в Выборгском районе Ленобласти 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие и опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия 42-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.