В Петербурге выявили схему с трудоустройством «мертвых душ» и фиктивными контрактами с Министерством обороны РФ

Оперативники Управления экономической полиции Петербурга совместно со следователями ГСУ и специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.

Организовала противоправную деятельность семейная пара, работавшая в военкомате.

По данным полицейских, 51-летний помощник военного комиссара совместно с 38-летней супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.

В дальнейшем от лица «мертвых душ» заключались несуществующие контракты с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы и участии в специальной военной операции.

Таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей.

Данные денежные средства злоумышленниками присваивались.

На данный момент оперативники установили двоих фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей.

Однако у полицейских имеются основания полагать, что число трудоустроенных таким образом граждан может быть больше.

В ходе обысков в квартирах и на рабочих местах фигурантов изъяли документацию, среди которой трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Супружескую пару поместсили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.