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В Петербурге выявили схему с трудоустройством «мертвых душ» и фиктивными контрактами с Министерством обороны РФ

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники Управления экономической полиции Главка выявили схему хищения денег путем заключения фиктивных контрактов

Оперативники Управления экономической полиции Петербурга совместно со следователями ГСУ и специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.
Организовала противоправную деятельность семейная пара, работавшая в военкомате.
По данным полицейских, 51-летний помощник военного комиссара совместно с 38-летней супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.
В дальнейшем от лица «мертвых душ» заключались несуществующие контракты с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы и участии в специальной военной операции.
Таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей.
Данные денежные средства злоумышленниками присваивались.
На данный момент оперативники установили двоих фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей.
Однако у полицейских имеются основания полагать, что число трудоустроенных таким образом граждан может быть больше.
В ходе обысков в квартирах и на рабочих местах фигурантов изъяли документацию, среди которой трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Супружескую пару поместсили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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