В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников с Парнаса

15 октября к полицейским поступило сообщение от 86-летней женщины, проживающей в доме 74 по Будапештской улице о том, что поверила звонку неизвестного и передала якобы на проверку прибывшему к ней домой курьеру 204 000 рублей.

В тот же день возле дома 23 корпус 1 по улице Будапештской полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего неработающего жителя дома 8 по Толубеевскому проезду.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в изолятор, и в результате проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий изобличили еще в одном аналогичном преступлении. Его жертвой стала 79-летняя жительница дома 41 по проспекту Стачек. Как оказалось, женщина передала ему 730 000 рублей.