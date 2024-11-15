В Горелово задержали «гадалку», обокравшую пенсионерку из Красносельского района

10 июня к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что в квартиру 86-летней пенсионерки, проживающей в доме 41 по Авангардной улице под предлогом проведения различных ритуалов проникла неизвестная, откуда похитила 80 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнюю представительницу кочевого народа из поселка Горелово.

В ходе проводимого обыска в ее доме на Парковой улице полицейские изъяли билеты «банка приколов», сотовый телефон и банковские карты.

Подозреваемую поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полиция устанавливает иные эпизоды ее противоправной деятельности.