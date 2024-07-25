Полиция задержала представительницу кочевого народа, обокравшую пенсинерку с проспекта Ветеранов

12 июля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней женщины, проживающей на проспекте Ветеранов.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что к ней домой под предлогом продажи меда пришла незнакомая женщина. После дегустации хозяйка купила баночку меда. Вот только уходя, торговка прихватила в прихожей кошелек с 8500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Вчера, 24 июля 2024 года сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 51-летняя представительница кочевого народа, проживающая в Гатчине.

В ходе обыска в ее квартире полицейскими изъяты 4 банки меда, ювелирные украшения, которые могут иметь криминальное происхождение, и сотовые телефоны.

Подозреваемую поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полицейские полагают, что это может быть не единственным эпизодом криминальной деятельности задержанной.