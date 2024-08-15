В Петербурге полицейские поймали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку

20 июля 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней женщины, которая рассказала о том, что ее обокрали на остановке общественного транспорта возле дома 99/18 по Среднему проспекту В.О.

Пенсионерка отвлеклась на незнакомку, якобы случайно рассыпавшую целую гору мелочи около ее ног, и не заметила, как из ее сумки пропали 16 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера, 14 августа возле дома 3 на бульваре Алексея Толстого в городе Пушкин в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «карманного» отдела Главка по подозрению в совершении данного преступления задержана 45-летняя неработающая представительница кочевого народа.

Подозреваемую, которая ранее уже была судима, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.