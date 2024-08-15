ента новостей

15:13
Петербургский волейбольный «Зенит» легко победил дублёров «Динамо-ЛО» на старте Мемориала Платонова
14:39
Ошеломительное поражение потерпело от воскресенского «Химика» петербургское хоккейное «Динамо» на финише турнира имени Николая Дроздецкого, счёт – 1:9
12:38
Студенты-герценовцы нашли уникальную берестяную грамоту рубежа XI–XII веков
12:28
В Петербурге полицейские поймали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку
12:21
В Красносельском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего велосипедиста
12:16
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам 15,5 миллиона рублей
12:06
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на пибайке
11:50
В Красносельском районе поймали пиарщиков наркоторговцев
11:44
В Ленобалсти в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити»
11:39
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в Тайцах
11:30
СПб направил гуманитарку для Курской области
10:18
В Ленобалсти на КАД дорожный конфликт закончился стрельбой из «травмата»
10:15
Для чего был нужен кредит?
10:08
В Калининском районе задержали подозреваемых в нападении с «травматом» и мачете
09:41
Губернатор встретился и с католиками
09:11
В СПб упал спрос на ипотечные кредиты
18:41
Во Всеволожске построят самую большую в Ленобласти государственную ветеринарную клинику
15:31
В Ленобласти дорогу от поселка Мичуринский до Светлого привели в порядок
15:27
В Ленобласти на трассе «Сортавала» столкнулись три автомобиля. Один человек погиб
14:51
В Ленобласти после лобового ДТП с грузовиком скончался водитель «Дастера»
14:17
В СПб увеличили выплаты при ЧС
13:53
Закрытие трамвайного движения на улице Дыбенко
13:46
Идея была гениальной, но незаконной
12:00
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
11:57
Ладожский мост будет разведен для прохода барже-буксирного состава «Ваня Коммунист»
11:55
В центре Петербурга в ДТП с «Мерседесом» тяжело пострадал мотоциклист
11:48
В Пикалево задержали подозреваемый в грабеже
11:04
На Мурманском шоссе задержали гостя из Мурманска с крупной партией наркотиков
10:57
В Новосаратовке застрелили гражданина Азербайджана
10:45
В Невском районе «Матиз» сбил 15-летнего велосипедиста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские поймали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку

В Петербурге полицейские поймали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку

0
71
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку посредством фокуса с рассыпанием монет

20 июля 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней женщины, которая рассказала о том, что ее обокрали на остановке общественного транспорта возле дома 99/18 по Среднему проспекту В.О.
Пенсионерка отвлеклась на незнакомку, якобы случайно рассыпавшую целую гору мелочи около ее ног, и не заметила, как из ее сумки пропали 16 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Вчера, 14 августа возле дома 3 на бульваре Алексея Толстого в городе Пушкин в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «карманного» отдела Главка по подозрению в совершении данного преступления задержана 45-летняя неработающая представительница кочевого народа.
Подозреваемую, которая ранее уже была судима, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-07-2024, 13:06
Полиция задержала представительницу кочевого народа, обокравшую пенсинерку с проспекта Ветеранов
2-11-2023, 13:41
Полицейские задержали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку в Пушкине
14-03-2024, 12:36
В Ленобласти задержали пенсионерку-рецидивистку, обманушую 86-летнюю женщину из Пушкина
18-05-2024, 13:50
На Васильевском острове поймали подозреваемую в «снятии порчи»
28-03-2024, 13:04
В Петербурге поймали 19-летнюю курьера мошенников
1-06-2024, 13:21
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 12:21
В Красносельском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего велосипедиста
0
67
Сегодня, 12:06
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на пибайке
0
61
Сегодня, 11:44
В Ленобалсти в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити»
0
166
Вчера, 15:27
В Ленобласти на трассе «Сортавала» столкнулись три автомобиля. Один человек погиб
Наверх