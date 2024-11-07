В Невском районе задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции

В Невском районе Петербурга сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего жителя дома 8 по улице Чудновского и 34-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, дворника жилищно-коммунальной службы, которые подозреваются в организации нелегальной миграции.

Полицейские установили, что задержанные регистрировали мигрантов по адресу проживания петербуржца, а также его соседей по дому, однако фактически мигранты там не проживали и проживать не собирались.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Правоохраниетли продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий.

Устанавливается точное количество легализованных мигрантов, а также соучастники противоправной деятельности злоумышленников.