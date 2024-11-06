В Невском районе поймали 22-летнего курьера мошенников

Накануне вечером, 5 ноября 2024 года около 17 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 86-летнего мужчины, проживающего в доме 34 по Шлиссельбургскому проспекту о том, что в течение нескольких дней передавал курьерам денежные средства и, что вечером около 18 часов к нему снова прибудет курьер.

Полицейские установили, что в период с 23 по 31 октября пенсионеру звонили неизвестные, которые, введя его в заблуждение, убедили передать курьерам денежные средства на общую сумму 4 782 000 рублей.

5 ноября пожилому мужчине вновь позвонили и сообщили, что необходимо снять в отделении банка денежные средства в размере 1 323 707 рублей и передать их курьеру.

В этот же вечер около дома, в котором проживает пенсионер, сотрудники полиции во время передачи денежных средств задержали 22-летнего курьера мошенников.

Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.