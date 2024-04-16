В Московском районе задержали курьера мошенников

Накануне вечером, 15 апреля 2024 года около 20 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о возможных мошеннических действиях в квартире дома 29 по улице Типанова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 85-летней женщины, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и неизвестные распорядились, чтобы она передала направленному ими курьеру денежные средства в сумме 425 тысяч рублей.

Через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции в парадной, на первом этаже дома 29 по улице Типанова, задержали 46-летнего курьера.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).