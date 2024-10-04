На Заневском проспекте с поличным задержали курьера мошенников

Накануне, 3 октября 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 82-летней жительницы дома 28 по Заневскому проспекту. Пенисонерка рассказала стражам порядка о том, что в этот день передала аферистам, обманувшим ее под предлогом необходимости продления договора оказания услуг сотовой связи, свои сбережения в разной валюте, на общую сумму 478 258 рублей. Женщина рассказала полицейским, что, после передачи денег ей повторно позвонил неизвестный, представляясь юристом, и сообщил, что необходимо в банке снять со своего вклада всю наличность и также передать курьеру. Однако, в отделении банка бдительные сотрудники не позволили женщине совершить данную операцию, предупредив ее о мошенничестве и вызвали полицейских.

В этот же день возле дома 28 по Заневскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления с поличным задержали 21-летнего курьера мошенников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.