В Невском районе мужчина избил и изнасиловал бывшую сожительницу

28 октября к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что ее бывший 37-летний сожитель избил и изнасиловал ее в квартире дома по Русановской улице.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из больницы.

Заявительницу доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, но от госпитализации она отказалась.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 УК РФ.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.