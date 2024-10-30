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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчина избил и изнасиловал бывшую сожительницу

В Невском районе мужчина избил и изнасиловал бывшую сожительницу

0
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Опубликовал: Anton78
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Задержан житель Невского района, подозреваемый в изнасиловании бывшей сожительницы

28 октября к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что ее бывший 37-летний сожитель избил и изнасиловал ее в квартире дома по Русановской улице.
Позднее к полицейским поступила телефонограмма из больницы.
Заявительницу доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, но от госпитализации она отказалась.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 УК РФ.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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