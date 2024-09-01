В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании медсестры в Невском районе

28 августа 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего мужчины, который рассказал стражам порядка о том, что неизвестный изнасиловал его 21-летнюю девушку в квартире дома 15 по проспекту Большевиков.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в дверь квартиры девушки, работающей медсестрой в госпитале, позвонил неизвестный, который представился «оценщиком службы курьерских заказов».

После того, как доверчивая девушка открыла ему дверь, он силой ворвался в квартиру, где изнасиловал свою жертву, после чего скрылся.

Следователи по данному факту возбудили уголовные дела по части 1 статьи 131, части 1 статьи 132 УК РФ.

Полицейскике установили, что к совершению указанного преступления причастен ранее неоднократно судимый, в том числе, и за подобные деяния, 48-летний мужчина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в квартире дома 4 корп. 1 по улице Генерала Симоняка задержали подозреваемого.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.