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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали подозреваемого в поджоге спящего мужчины на Лиговском проспекте

Полицейские поймали подозреваемого в поджоге спящего мужчины на Лиговском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в поджоге спящего мужчины

27 октября 2024 года около входа в подвал во дворе дома 53 по Лиговскому проспекту был обнаружен труп неизвестного мужчины с обгоревшими руками и ногами.
Вчера утром, 28 октября 2024 года около 06 часов 00 минут в Тверской области, на станции «Бологое», в вагоне поезда сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего неработающего петербуржца.

Полицейские установили, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, проходя мимо спящего около подвального помещения 35-летнего местного жителя, бросил на него горящую полиэтиленовую обертку от колбасы, в результате чего на спящем загорелась одежда, и он погиб.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Задержанного доставили в Петербург и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район убийство поджог
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