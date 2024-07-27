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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове задержали подозреваемого в поножовщине

На Васильевском острове задержали подозреваемого в поножовщине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на Васильевском Острове

Поздним вечером 25 июля 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 51 по 8-я Линии лежит мужчина в крови, с резанными ранами шеи.

Прибывшие на место происшествия полицейские возле дома 51 по 8-й Линии обнаружили раненного 39-летнего не работающего петербуржца, который был госпитализирован  с ножевым ранением шеи, в тяжелом состоянии.

Там же, на месте происшествия, сотрудники полиции по подозрению в причастности к указанному преступлению по «горячим следам», задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 31-летнего не работающего петербуржца. 

По словам подозреваемого, 25 июля около 21 часа 30 минут возле дома 1 по Уральской улице, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, он разбитой бутылкой нанес ранение в шею 34-летнему знакомому.

Подозреваемого  доставили в отел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.115 ч.2 п.в УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Источник: ГУ МВД
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