Во Фрунзенском районе ищут троицу, совершившую поджог покрышек у квартиры пенсионерки

Накануне ночью, 13 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что на первом этаже парадной дома 5 корпус 1 по улице Будапештская - пожар.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 13 октября около 02 часов 25 минут трое неизвестных преступников подожги автомобильную покрышку возле входной двери квартиры, принадлежащей 79-летней женщине.

Позднее владелица квартиры обратилась к полицейским с заявлением о повреждении двери, оценив ущерб в 55 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Поджигателей ищут полицейские.