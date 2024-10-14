Накануне ночью, 13 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что на первом этаже парадной дома 5 корпус 1 по улице Будапештская - пожар.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 13 октября около 02 часов 25 минут трое неизвестных преступников подожги автомобильную покрышку возле входной двери квартиры, принадлежащей 79-летней женщине.
Позднее владелица квартиры обратилась к полицейским с заявлением о повреждении двери, оценив ущерб в 55 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Поджигателей ищут полицейские.
Во Фрунзенском районе ищут троицу, совершившую поджог покрышек у квартиры пенсионерки
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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Полицейские ищут троих злоумышленников, совершившых поджог покрышек у квартиры во Фрунзенском районе
Накануне ночью, 13 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что на первом этаже парадной дома 5 корпус 1 по улице Будапештская - пожар.
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