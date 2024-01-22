В Шлиссельбурге неизвестные подожгли покрышку у двери квартиры

Накануне ночью, 21 января 2024 года около 03 часов 15 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о пожаре в квартире в доме 18 по Малоневскому каналу в городе Шлиссельбург. Возгорание было ликвидировано пожарными, пострадавших нет.

На месте пожара возле двери на лестничной клетке была обнаружена выгоревшая автомобильная покрышка.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Полицейские принимают меры к розыску злоумышленников.