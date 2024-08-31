В Петербурге поймали подозреваемого в разбое на Авнгардной улице

Накануне ночью, 30 августа к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 32-летнего сварщика, проживающего в доме 4 по Авангардной улице о том, что у дома 4 его знакомый под угрозой ножа отнял у него мобильный телефон «Хонор 30», после чего скрылся на автомобиле.

Материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

30 августа полицейскими было установлено местонахождение автомобиля «Джили Эмгранд», на которой скрылся предполагаемый преступник.

Возле дома 47 по Красносельскому шоссе автомобиль был остановлен.

За рулем находился 26-летний неработающий житель одной из республик Северо-Кавказского региона.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

❗️Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.