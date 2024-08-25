В Калининском районе иномарка сбила школьницу

Накануне вечером, 24 августа 2024 года около 19 часов 35 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 1 по Арсенальной набережной. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 30-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», выезжая с прилегающей территории у дома 1 по Арсенальной набережной, совершил наезд на школьницу, которая двигалась по тротуарной дорожке.

В результате дорожного происшествия 14-летнюю девятиклассницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести