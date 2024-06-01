В минувший четверг, 30 мая 2024 года около 13 часов 00 минут в деревне Малое Карлино, Ломоносовского района Ленинградской области 53-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» при движении от Киевского шоссе в сторону Красного Села совершил наезд на 16-летнюю ученицу 10 класса, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожного происшествия школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицей проводят проверку.
В деревне Малое Карлино иномарка сбила 16-летнюю школьницу
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшей школьницей в деревне Малое Карлино
В минувший четверг, 30 мая 2024 года около 13 часов 00 минут в деревне Малое Карлино, Ломоносовского района Ленинградской области 53-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» при движении от Киевского шоссе в сторону Красного Села совершил наезд на 16-летнюю ученицу 10 класса, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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