В деревне Малое Карлино иномарка сбила 16-летнюю школьницу

В минувший четверг, 30 мая 2024 года около 13 часов 00 минут в деревне Малое Карлино, Ломоносовского района Ленинградской области 53-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» при движении от Киевского шоссе в сторону Красного Села совершил наезд на 16-летнюю ученицу 10 класса, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицей проводят проверку.