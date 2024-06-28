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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» автомобиль «Рено Сандеро» влетел в столб. Водитель и пассажир погибли

На трассе «Нарва» автомобиль «Рено Сандеро» влетел в столб. Водитель и пассажир погибли

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП на автодороге «Нарва»

Сегодня днем, 28 июня 2024 года около 12 часов 20 минут на 51-ом километре трассы «Нарва», в Ломоносовском районе Ленинградской области автомобиль «Рено Сандеро» под управлением неустановленного мужчины, на вид 60 лет, совершил наезд на препятствие (силовое ограждение) с последующим опрокидыванием и наездом на осветительную опору.
По предварительной информации, в результате ДТП водитель и его пассажир погибли на месте.
По данному факту сотрудники Госавтоинспекции поводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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