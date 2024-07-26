Накануне днем, 25 июля 2024 года около 12 часов 35 минут возле дома 20/3 по Парковой улице в Петродворце, 35 - летняя женщина за рулем автомобиля «NISSAN ALMERA», двигаясь по Парковой улице, совершила наезд на трехлетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петродворцового района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок
Накануне днем, 25 июля 2024 года около 12 часов 35 минут возле дома 20/3 по Парковой улице в Петродворце, 35 - летняя женщина за рулем автомобиля «NISSAN ALMERA», двигаясь по Парковой улице, совершила наезд на трехлетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
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