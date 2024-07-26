ента новостей

13:10
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют одну полосу
13:08
Генпрокуратура анонсировала ужесточение ответственности за киберпреступления
13:04
Ладожский мост на 45 минут разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
12:59
В Ленобалсти мигрант развращал через интернет несовершеннолетних
12:51
Пенсионерка из Гатчины перевела мошенникам более 10,9 млн рублей
12:46
Пенсионер из деревни Корабсельки перевел мошенникам более 13,4 млн рублей
12:40
В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика
12:17
В Пушкинском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
12:14
В Красном Селе мужчина выстрелил в прохожих из пневматического пистолета
12:08
На улице Кржижановского в мужчину выстрелили из травматического пистолета
10:57
Обрезание могло закончиться трагедией
10:35
Пловец-марафонец стремиться побить рекорд
09:54
В СПб почти нет безработицы
09:21
Лукашенко снова приехал в Петербург для встречи с Путиным
01:45
«Динамо-ЛО» готовится к сезону: ушли Скримов, Вишневецкий, Стрильчук, Каюмов и Пирайнен, пришли Авдоченко, Каванна, Съёмщиков, Борило, Воронков и Мергарехо
00:16
Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов может оказаться в «Енисее» и другие переходы Единой Лиги ВТБ летом 2024 года
22:13
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»
15:31
Президент дал поручения по итогам ПМЭФ
15:11
На Ставрополье сгорела баня: при чём здесь «Зенит-2»?
15:03
17% сотрудников ощущают угрозу увольнения
13:35
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет
13:20
В Калининском районе поймали 18-летнего курьера мошенников
13:06
Полиция задержала представительницу кочевого народа, обокравшую пенсинерку с проспекта Ветеранов
12:47
В Колпино поймали подозреваемого в уличном грабеже
08:48
Священника осудили за попытку похищения человека
08:15
Продажи мороженого увеличились в 2 раза
17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
17:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе
11:32
Власти призывают усилить контроль за детьми на воде
11:26
В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика

В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Петродворцового района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок

Накануне днем, 25 июля 2024 года около 12 часов 35 минут возле дома 20/3 по Парковой улице в Петродворце, 35 - летняя женщина за рулем автомобиля «NISSAN ALMERA», двигаясь по Парковой улице, совершила наезд на трехлетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район ДТП пострадавший пешеход дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-06-2024, 13:47
На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка
28-05-2024, 12:51
На Парашютной улице иномарка сбила 11- летнего мальчика
28-02-2024, 12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
23-05-2024, 11:19
В Кронштадте дама на иномсарке сбила 11-летнего мальчика
28-05-2024, 13:45
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
8-08-2023, 12:30
В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 12:40
В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика
0
42
Сегодня, 12:17
В Пушкинском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
0
133
Вчера, 22:13
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»
0
289
24-07-2024, 17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
Наверх