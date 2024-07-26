В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика

Накануне днем, 25 июля 2024 года около 12 часов 35 минут возле дома 20/3 по Парковой улице в Петродворце, 35 - летняя женщина за рулем автомобиля «NISSAN ALMERA», двигаясь по Парковой улице, совершила наезд на трехлетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.