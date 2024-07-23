В Тихвине выясняют обстоятельства получения травм 11-летним подростком

Сегодня ночью, 23 июля 2024 года около 02 часов 40 минут к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступила телефонограмма о том, что 23 июля около 00 часов 15 минут бригадой скорой помощи из гостиницы дома 7 по 4-му Микрорайону города Тихвин Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали 11-летнего подростка.

Со слов пострадавшего, 22 июля около 23 часов 00 минут у него со сверстником произошел конфликт в гостиничном номере, в результате которого оппонент ударил его в живот.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.