Сегодня ночью, 23 июля 2024 года около 02 часов 40 минут к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступила телефонограмма о том, что 23 июля около 00 часов 15 минут бригадой скорой помощи из гостиницы дома 7 по 4-му Микрорайону города Тихвин Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали 11-летнего подростка.
Со слов пострадавшего, 22 июля около 23 часов 00 минут у него со сверстником произошел конфликт в гостиничном номере, в результате которого оппонент ударил его в живот.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.
В Тихвине выясняют обстоятельства получения травм 11-летним подростком
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Опубликовал: Anton78
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Полиция Тихвинского района Ленобласти проводит проверку обстоятельств получения травм 11-летним подростком
Сегодня ночью, 23 июля 2024 года около 02 часов 40 минут к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступила телефонограмма о том, что 23 июля около 00 часов 15 минут бригадой скорой помощи из гостиницы дома 7 по 4-му Микрорайону города Тихвин Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали 11-летнего подростка.
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