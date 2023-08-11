В Ленобласти 2-летнюю девочку укусила собака породы алабай

Сегодня ночью около 02 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что около 01 часа 50 минут бригадой скорой помощи с рваными укушенными ранами в тяжелом состоянии доставлена 2-летняя девочка, которая помещена в реанимацию.

Установлено, что около 22 часов 00 минут в поселке Ленинское, на улице Лесная ребенка укусила неизвестная собака породы алабай.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали происшествия.