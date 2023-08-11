ента новостей

13:20
В Выборге благоустроили Сад скульптур
13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
13:00
В Ленобласти 2-летнюю девочку укусила собака породы алабай
12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
12:48
В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов
12:39
В Петербурге задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве
12:36
В Петербурге на чердаке дома обнаружили пистолет
10:02
В Калининском районе 15-летний подросток выпал с общего балкона 14 этажа
09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
22:35
Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала
22:10
Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
19:46
На съезде с КАД произошло смертельное ДТП
16:12
Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»
16:06
В Петербурге открылся Китайский визовый центр
15:59
В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому
15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
15:26
В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Гомельщина вчера, сегодня, завтра»
14:40
Иван Сергеев стал автором единственного забитого мяча в кубковом матче «Крылья Советов» – «Зенит»
14:18
В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки
13:59
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
13:55
В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали
13:51
В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух в ходе конфликта в садоводстве
13:49
В Петербурге пожилой мужчина угрожал травматическим оружием сотруднику ремонтной организации
13:47
В Кировском районе задержали стрелка из «травмата»
11:07
В Петербурге задержали уличного рекламиста наркомагазинов
10:39
В Невском районе трехлетний мальчик выпал из окна
09:52
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит на предвыборном мероприятии
09:30
В центре Петербурга в коммунальной квартире обнаружены два трупа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 2-летнюю девочку укусила собака породы алабай

В Ленобласти 2-летнюю девочку укусила собака породы алабай

0
55
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция Выборгского района Ленинградской области устанавливает обстоятельства получения травм 2-летней девочкой

Сегодня ночью около 02 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что около 01 часа 50 минут бригадой скорой помощи с рваными укушенными ранами в тяжелом состоянии доставлена 2-летняя девочка, которая помещена в реанимацию.
Установлено, что около 22 часов 00 минут в поселке Ленинское, на улице Лесная ребенка укусила неизвестная собака породы алабай.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-03-2022, 10:25
В Ленобласти собака искусала маленькую девочку
3-03-2023, 11:38
В Петербурге 13-летнюю девочку регулярно избивала мать
1-08-2023, 12:48
В Москве задержали мигранта, избившего соотечественника в Ленобласти
17-06-2023, 15:24
В Ленобласти задержан стрелок по прохожим
12-01-2021, 10:02
В Ленобласти собака покусала ребенка
13-06-2023, 10:44
В Выборгском районе ищут напавших на прохожего

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
0
58
Сегодня, 12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
0
53
Сегодня, 12:48
В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов
0
67
Сегодня, 09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
Наверх