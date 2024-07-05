В Невском районе избили охранника медучреждения

Днем 2 июля 2024 года, около 14 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга обратился 51-летний охранник медицинского учреждения. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в ходе работы в медучреждени на проспекте Солидарности дом 6 у него произошел конфликт с 28-летним водителем автомобиля «Киа Рио», из-за пропускного режима, в результате чего водитель ударил его и скрылся.

В тот же день около 14 часов 25 минут возле дома 27 по проспекту Энергетиков наряд дорожной полиции по горячим следам задержали нападавшего.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).