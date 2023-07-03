В Ленобласти на 4-летнего мальчика упала металлическая дверь

Вчера поздним вечером около 22 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что около 17 часов 25 минут в медицинское учреждение за медицинской помощью, самостоятельно, в сопровождении родителей обратился 4-летний мальчик, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Со слов родителей 02 июля 2023 года около 16 часов 30 минут, на дачном участке в поселке Стеклянный Всеволожского района Ленинградской области по их недосмотру на сына упала незакрепленная металлическая дверь.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.