В Светогорске 5-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже

Накануне вечером около 18 часов в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна на 4-ом этаже дома на улице Льва Толстого в городе Светогорск выпал 5-летний ребенок. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу Светогорска.

По предварительной информации, врачам пришлось ввести мальчика в состояние медикаментозной комы. Ночью 15 мая его экстренно транспортировали в Ленинградскую областную больницу.

Семья благополучная, воспитывает троих маленьких детей. В поле зрения правоохранительных органов родители не попадали.

Районным отделом СК Ленобласти проводится проверка.