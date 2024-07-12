В поселке Новоселье автоледи на иномарке сбила 10-летнего мальчика на самокате

Вечером 10 июля 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о ДТП возле дома 10/5 по Невской улице в поселке Новоселье.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь от Адмиралтейской улицы с левым поворотом на Невскую улицу, совершила наезд на 10-летнего ученика 3 класса, переезжавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на механическом самокате без сопровождения родителей.

🚑В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу, а после оказания медицинской помощи был забран родителями.

❗️Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.