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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Новоселье автоледи на иномарке сбила 10-летнего мальчика на самокате

В поселке Новоселье автоледи на иномарке сбила 10-летнего мальчика на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицейские проводят проверку обстоятельств  ДТП в поселке Новоселье с пострадавшим 10-летним самокатчиком 

Вечером 10 июля 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о ДТП возле дома 10/5 по Невской улице в поселке Новоселье. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь от  Адмиралтейской улицы с левым поворотом на Невскую улицу, совершила наезд на 10-летнего ученика 3 класса, переезжавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на механическом самокате без сопровождения родителей.

🚑В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу, а после оказания медицинской помощи был забран родителями.

❗️Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП самокаты дети
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