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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Богатырского проспекта

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Богатырского проспекта

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

Вечером минувшего воскресенья, 2 июня 2024 года около 17 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 71-летний мужчина, проживающий в доме 43 по Богатырскому проспекту. Пенсионер рассказам стражам порядка о том, что он стал жертвой мошенничества. 27 мая он, поддавшись телефонным уговорам неизвесного, снял со своего банковского счета 2 млн. рублей и возле дома 41 по улице Глинки передал их неизвестному.
На следующий день, взяв в банке в кредит 650 тысяч рублей, он передал их неизвестному на остановке, расположенной напротив станции метро «Пионерская»
Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 650 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера, 4 июня 2024 года сотрудники уголовного розыска возле дома 36 по Садовой улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 55-летнего жителя Краснодарского края, временно проживающий в Петербурге.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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