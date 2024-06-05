В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Богатырского проспекта

Вечером минувшего воскресенья, 2 июня 2024 года около 17 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 71-летний мужчина, проживающий в доме 43 по Богатырскому проспекту. Пенсионер рассказам стражам порядка о том, что он стал жертвой мошенничества. 27 мая он, поддавшись телефонным уговорам неизвесного, снял со своего банковского счета 2 млн. рублей и возле дома 41 по улице Глинки передал их неизвестному.

На следующий день, взяв в банке в кредит 650 тысяч рублей, он передал их неизвестному на остановке, расположенной напротив станции метро «Пионерская»

Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 650 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 4 июня 2024 года сотрудники уголовного розыска возле дома 36 по Садовой улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 55-летнего жителя Краснодарского края, временно проживающий в Петербурге.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.