В Петербурге задержан самокатчик-грабитель

2 августа 2023 года к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 55-летняя гражданка одного из сопредельных государств сообщившая о том, что возле дома 8 по улице Карбышева неизвестный подъехал к ней на самокате и, применив силу, сорвал с шеи золотую цепочку, после чего с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба составила 110 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером около 16 часов 10 минут возле дома 35 по Белоостровской улице в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления сотрудники полиции задержали неработающего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.