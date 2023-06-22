В Петербурге иномарка столкнулась с автобусом. Пострадали трое пассажиров автомобиля

Вечером минувшего вторника около 16 часов 25 минут возле дома 12 по Зверинской улице в Петроградском районе 30-летний гражданин одной из соседних республик, управляя автомобилем «Равон Нексия» и двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге маршрутным автобусом «МАЗ» под управлением 41-летнего гражданина другого сопредельного государства.

В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Равон», 13-ти, 18-ти и 22-лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.