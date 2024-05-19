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В Приморском районе школьная учительница перевела аферистам 10 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут мошенников, оставивших школьного учителя без 10 миллионов рублей

17 мая 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 53-летней учительницы начальных классов, проживающей в одном из домов по Афонской улице.
Доверившись звонившему ей незнакомцу, женщина оформила на себя кредит на сумму свыше 10 миллионов рублей и перевела их на «безопасный» счет.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские ищут злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество
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