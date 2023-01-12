В Красногвардейском районе пенсионерка перевела аферистам более 4,5 миллионов рублей

Вчера к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 68-летней пенсионерки о том, что ей в течение минувшего месяца неоднократно поступали звонки от якобы представителей банка, убеждавших ее в необходимости перевода денежных средств на безопасный счет для предотвращения попыток мошеннических действий.

Доверившись незнакомцам и следуя их инструкции, пенсионерка перевела на указанный ей расчетный счет более 4,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников.