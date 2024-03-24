Вчера, 23 марта 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 50-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина рассказала стражам порядка о том, что попалась на уловку мошенников и перевела на продиктованный ими, якобы, «безопасный» счет 13 190 000 рублей, которые хранились на ее на счетах после продажи квартиры в Екатеринбурге.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры по раскрытию преступления.
В Невском районе жительница Екатеринбурга перевела мошенникам почти 13,2 млн рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полиция расследует крупное мошенничество
Вчера, 23 марта 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 50-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина рассказала стражам порядка о том, что попалась на уловку мошенников и перевела на продиктованный ими, якобы, «безопасный» счет 13 190 000 рублей, которые хранились на ее на счетах после продажи квартиры в Екатеринбурге.
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