Во Фрунзенском районе пожилая женщина перевела аферистам более 5,8 млн рублей

Сегодня ночью, 1 февраля 2024 года около 01 часа 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 65-летняя инженер-проектировщик архитектурно-строительной компании.

Женщина рассказала, что последние три дня ей периодически звонили неизвестные и говорили, что на ее имя уже оформлено большое количество кредитов, списания по которым можно не допустить, взяв новый кредит и переведя все имеющиеся сбережения на "безопасный" счет.

Доверившись мошенникам, женщина перевела на указанные ими счета 5 832 200 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают необходимые меры к установлению личностей и задержанию злоумышленников.