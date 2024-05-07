В Петербурге задержали отца с сыном, избивших водителя большегруза

Минувшим воскресеньем, 5 мая 2024 года к полицейским Красносельского района петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что днем ранее к ним со стоянки грузовых автомашин возле железнодорожной станции «Лигово» с различными травмами, был доставлен 56-летний водитель.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера, 6 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 19 по улице Партизана Германа полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 57-летнего мужчину и его 28-летнего сына.

Предположительно, водителя фуры они избили в ходе внезапно возникшего конфликта.