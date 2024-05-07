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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали отца с сыном, избивших водителя большегруза

В Петербурге задержали отца с сыном, избивших водителя большегруза

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали отца с сыном, избивших водителя большегруза в Красном Селе

Минувшим воскресеньем, 5 мая 2024 года к полицейским Красносельского района петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что днем ранее к ним со стоянки грузовых автомашин возле железнодорожной станции «Лигово» с различными травмами, был доставлен 56-летний водитель.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Вчера, 6 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 19 по улице Партизана Германа полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 57-летнего мужчину и его 28-летнего сына.
Предположительно, водителя фуры они избили в ходе внезапно возникшего конфликта.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район телесные повреждения
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