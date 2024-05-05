В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора

Накануне вечером, 4 мая 2024 года около 20 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП с участием автомобиля-манипулятора в Красном Селе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили под колесами грузовика труп 63-летнего водителя.

Установлено, что погибший, управляя манипулятором "Исудзу", возле дома 10 по улице 1 Мая в Красном Селе совершил вынужденную остановку на проезжей части, в связи с технической неисправностью колеса автомобиля.

Водитель вышел из автомобиля, не обеспечив неподвижность транспортного средства.

Учитывая уклон проезжей части, манипулятор начал самопроизвольное движение и наехал на стоящий впереди автомобиль "Шевроле Эпика", продолжив движение вместе с ним, после чего легковой автомобиль остановился в отбойном ограждении, а манипулятор продолжил самопроизвольное движение.

Для остановки транспортного средства, водитель предпринял попытку запрыгнуть в кабину движущегося автомобиля, однако сорвался и попал под его переднее правое колесо.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия Скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.