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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора

В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшим водителем автомобиля - манипулятора в Красном Селе

Накануне вечером, 4 мая 2024 года около 20 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП с участием автомобиля-манипулятора в Красном Селе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили под колесами грузовика труп 63-летнего водителя.
Установлено, что погибший, управляя манипулятором "Исудзу", возле дома 10 по улице 1 Мая в Красном Селе совершил вынужденную остановку на проезжей части, в связи с технической неисправностью колеса автомобиля.
Водитель вышел из автомобиля, не обеспечив неподвижность транспортного средства.
Учитывая уклон проезжей части, манипулятор начал самопроизвольное движение и наехал на стоящий впереди автомобиль "Шевроле Эпика", продолжив движение вместе с ним, после чего легковой автомобиль остановился в отбойном ограждении, а манипулятор продолжил самопроизвольное движение.
Для остановки транспортного средства, водитель предпринял попытку запрыгнуть в кабину движущегося автомобиля, однако сорвался и попал под его переднее правое колесо.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия Скорой помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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