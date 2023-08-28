В Красном Селе мужчина на «Ладе Икс Рэй» сбил 12-летнего мальчика

Вчера вечером около 18 часов 35 минут в Красном Селе 30-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Икс Рэй» и двигаясь по дворовому проезду возле дома 7 по Театральной улице, совершил наезд на переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля 12-летнего мальчика.

В результате ДТП подросток с закрытым переломом левой голени, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено, что водитель в 2023 году привлекался за нарушения правил дородного движения 11 раз.

По факту ДТП проводится проверка.