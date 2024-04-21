13-летний подросток попал в больницу после подрыва найденной петарды в парке «Знаменка»

В ночь на 21 апреля 2024 года к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила телефонограмма из медучреждения о том, что около 21 часа от дома 115 по Санкт-Петербургскому шоссе (усадьба Знаменка) бригада скорой помощи с осколочными ранами, в тяжелом состоянии доставила 13-летнего подростка.

По предварительным данным, юноша нашёл петарду на территории парка «Знаменка» и привел её в действие.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.