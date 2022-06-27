В Петербурге от запуска петарды пострадала женщина

Вчера поздним вечером около 22 часов 24 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что за Казанским собором запустили петарду, в результате чего сильно ранили женщину.

В ходе проверки установлено, что женщина, 1962 года рождения, на Казанской площади получила телесные повреждения от предмета, который попал в нее. Женщина была направлена в больницу. Позже в полицию поступила телефонограмма о том, что пострадавшая госпитализирована с диагнозом проникающее ранение грудной клетки, в тяжелом состоянии помещена в шоковую реанимацию.

Правоохранители около 23 часов 00 минут возле дома №26 по набережной канала Грибоедова задержали уроженца Вологодской области, 1981 года рождения. Мужчина запустил петарду, которая попала в женщину. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.