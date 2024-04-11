В Петербурге поймали подозреваемую в хищении из магазина на Сытнинской площади

Вечером минувшего понедельника, 8 апреля 2024 года около 19 часов 40 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что в продуктовом магазине в доме 4 на Сытнинской пощади неизвестная напала на сотрудницу магазина, избила ее и, открыто похитив кондитерские изделия, с места происшествия скрылась. Ущерб магазину составил 1000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем, 10 апреля 2024 года около 12 часов 10 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 9 по улице Красного Курсанта задержали подозреваемую в совершении указанного преступления. Ею оказалась неработающая 40-летняя местная жительница.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее задержанная была 9 раз судима за наркотики и кражи.