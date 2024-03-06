В Ленобласти поймали рецидивиста похитевшего деньги, забытые пенсионером в банкомате

Накануне днем, 5 марта 2024 года около 13 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 72-летнего жителя города Светогорск. Пенсионер рассказал правоохранителям о том, что накануне около 10 часов 30 минут он, получив пенсию наличными в отделении банка, отправился переводить их на банковскую карту, но отвлекся и не провел операцию до конца. Покинув отделение банка, он оставил деньги в ячейке банкомата и вспомнил о них, попытавшись расплатиться с помощью банковской карты в магазине и обнаружив отсутствие денег.

Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Вчкра вечером, 5 марта около 17 часов 40 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 2 по Октябрьской улице в городе Бокситогорск по подозрению в причастности к указанному преступлению полицейские задержали 40-летнего жителя поселка Лесогорский.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Ранее любитель чужих пенсий был судим за кражу и наркотики.