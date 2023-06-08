В Петербурге задержали троих подозреваемых в грабеже

Вчера около 12 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился 43-летний житель дома 61 по Суздальскому проспекту, который сообщил о том, что 3 июня 2023 года в период с 04:30 до 05:00 на него возле дома напали неизвестные и похитили мобильный телефон «Самснуг Гелакси», наушники и музыкальную колонку, общей стоимостью 11 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

7 июня 2023 года около 17 часов 00 минут возле дома 26 по улице Демьяна Бедного в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих жителей Калининского и Красносельского районов в возрасте от 21 до 27 лет, старший из которых ранее неоднократно судим, подозреваемых в причастности к этому преступлению.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.