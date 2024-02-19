На севере Петербурга на лестничной клетке обнаружили полураздетым 5-летнего мальчика

Накануне веечром, 18 февраля 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Выборгского района -Петербурга поступила информация о том, что в медицинское учреждение доставили мальчика, предположительно 4-5 лет, которого обнаружили полураздетым на лестничной клетке 20-го этажа дома 43 по проспекту Просвещения.

Прибывшие на место полицейские установили, что 5-летний ребенок живет со своей 26-летней матерью и ее 41-летней подругой, которая помогает ухаживать за ребенком, в связи с его с заболеванием. Вечером мать мальчика вышла в аптеку, оставив подругу присматривать за мальчиком, а женщина задремала. Малыш вышел в парадную, где и был обнаружен позже жильцами дома.

Полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято законное и обоснованное решение.